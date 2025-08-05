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18:30, 5 августа 2025 года Орловским комбайнерам напомнили правила пожарной безопасности Ежегодно в регионе огонь губит технику и урожай.







В разгар уборочной кампании МЧС усиливает профилактику пожаров в сельхозпредприятиях Орловской области. Ежегодно в регионе огонь губит технику и урожай – в среднем случаются около десяти возгораний уборочных машин.



Основные причины возгораний – это неисправность техники и человеческий фактор, поэтому курение в поле строго запрещено, а на случай ЧП под рукой должен быть огнетушитель. Правила обращения с ним спасатели напомнили комбайнерам. Подробнее в сюжете Владимира Маряшина.





Владимир Маряшин





