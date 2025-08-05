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11:00, 5 августа 2025 года Орловским спасателям пришлось поработать ловцами В квартиры жителей областного центра залетели летучая мышь и стриж.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

4 августа для орловских сотрудников МЧС получилось довольно спокойное. Пожаров в этот день в регионе не было, и спасатели занимались другой помощью населению.



В частности, пришлось поработать ловцами. Как сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства, в квартиру в переулке Межевом в середине ночи залетела летучая мышь, а уже вечером жильцов квартиры на улице Планерной побеспокоил стриж. В обоих случаях спасатели поймали "гостей" и выпустили на улицу.





Артем Ежаков





