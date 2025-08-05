Орловщина поделилась с Троицким округом ЛНР водопроводным оборудованием

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17:30, 5 августа 2025 года
Орловщина поделилась с Троицким округом ЛНР водопроводным оборудованиемПомощь оказали коллективы профильных организаций региона.
Орловская область передала подшефному Троицкому округу Луганской Народной Республики очередную узконаправленную посылку. Помощь оказали коллективы профильных организаций региона.
Для обеспечения работы объектов централизованного водоснабжения отправлены шесть водозаборных насосов и пять станций управления и контроля глубинными насосами.
В целом, за два года Орловщина отправила 12 посылок в Троицкий округ по адресному запросу центра коммунальных услуг.
Артем Ежаков
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