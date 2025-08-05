В Орле объединили центры занятости населения

Теперь горожане могут обратиться за помощью в трудоустройстве по единому адресу.
Фото: Кадровый центр Орловской области
С 4 августа территориальные центры занятости населения Заводского и Железнодорожного районов Орла начали работать по новому адресу: ул. Лескова, 19Б (остановка общественного транспорта "Орловская нива"). Ранее туда переехали ЦЗН Советского и Северного районов.
Как подчеркнули в Кадровом центре региона, расписание работы специалистов осталось прежним: понедельник – четверг: 09:00 – 18:00; пятница: 09:00 – 17:00. Перерыв: 13:00 – 13:48.