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9:29, 5 августа 2025 года

В Орловской области установили рекорд урожайности озимой пшеницы

Сорт "Зюгановка" дал 184,95 центнера с гектара.


В Орловской области завод "Бетагран семена" установил рекорд урожайности, превышающий мировой. Сорт озимой пшеницы "Зюгановка" дал 184,95 центнера зерна с гектара. Двумя годами ранее он показывал урожайность 153 центнера с гектара, заявил губернатор Андрей Клычков.
"Искренне поздравляю наших ученых-селекционеров с очередным достижением. Убежден, этот и другие элитные сорта, выведенные на орловской земле, станут мощным подспорьем в обеспечении продовольственной безопасности всей страны. А мы ждем новые рекорды – нет сомнений, они будут!", – поздравил аграриев глава региона.
Ранее в регионе был зафиксирован рекорд озимой пшеницы сорта "Ермоловка" – 140,2 центнера с гектара. Это почти в четыре превышает среднюю урожайность по России.


Артем Ежаков
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