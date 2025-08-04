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20:30, 4 августа 2025 года В преддверии 5 августа на Орловщину приехал лидер КПРФ Геннадий Зюганов Он участвует в мероприятиях, посвященных 82-летию освобождения города от фашистских захватчиков.







Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не изменяет традициям. В преддверие 5 августа он неизменно приезжает на свою малую родину.



Торжественная встреча состоялась на границе Орловской области. Затем коммунисты во главе с председателем ЦК КПРФ и губернатором Андреем Клычковым отправились в Спасское-Лутовиново. Там они навестили маленький Тургеневский дуб, посаженный летом 2022 года.



Лидер российских коммунистов также побывал на волейбольном матче и возложил цветы к памятнику Владимиру Ленину в центре Орла. Хронология событий - в материале Анны Боевой.





Анна Боева





