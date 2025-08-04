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18:42, 4 августа 2025 года В канун Дня города в Орле поздравили ветерана Виктора Андреевича Шигина Фронтовика навестили сотрудники городской администрации.



Фото: администрация города Орла

В канун Дня города в Орле ветерана Виктора Андреевича Шигина поздравили с особым почетом. Ему вручили знак "Почетный гражданин города Орла" и подарки.



Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в этом году по указу президента России Владимира Путина этого звания удостоились 13 наших земляков-ветеранов Великой Отечественной войны. По состоянию здоровья не все смогли лично присутствовать на торжественной церемонии, поэтому сотрудники мэрии навестили ветеранов лично.



Виктор Шигин служил в 98-м гвардейском батальоне 68-й гвардейской стрелковой дивизии. Он участвовал в битве на Орловско-Курской дуге и освобождал деревню Ахтырка в Колпнянском районе. Победу над фашистской Германией он встретил в Австрии. За свои подвиги Виктор Андреевич награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, а также медалями "За отвагу", "За взятие Будапешта", "За взятие Вены" и "За победу над Германией".







Сергей Мерцалов





