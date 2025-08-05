Орловский следком опубликовал график личных приемов в августе

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15:00, 5 августа 2025 года
Орловский следком опубликовал график личных приемов в августеВстречи с жителями пройдут в Орле и Ливнах.
Фото: архив
Орловский следственный комитет объявил график приемов граждан на август. Исполняющий обязанности руководителя следственного управления Константин Баранов проведет встречи в Орле и Ливнах.
7 августа с 10:00 до 12:00 он примет жителей в следственном управлении Орла по адресу: улица Комсомольская, 231.
21 августа встреча состоится в Ливенском межрайонном следственном отделе с 10:00 до 12:00 по адресу: улица Октябрьская, 1.
Записаться на прием можно по телефону: 8 (4862) 59-19-63. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.
Сергей Мерцалов
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