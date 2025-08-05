Главная » Новости



12:48, 5 августа 2025 года В Орле впервые состоялся фестиваль "Русское утро" Он был приурочен к Дню города.







В Орле впервые прошел фестиваль "Русское утро", посвященный Дню города. На главной площади собрались более тысячи зрителей, чтобы погрузиться в атмосферу патриотизма и фольклора.



Открыл мероприятие ансамбль танца "Славица". Их выступление создало настроение народного праздника и единства. Артисты продемонстрировали лучшие номера.



Затем на сцену вышли Владимир Вараксин, лидер орловской группы "Туризм", самобытная Laga-Laga Band и музыкант Алексей Фролов. Свои авторские композиции исполнил Максим Захаров. Кульминацией фестиваля стало выступление Николая Емелина, который исполнил свой знаменитый хит "Русь".



Горожан, поддерживающих участников СВО, отметили наградами.





Эльза Ахмедбекова





