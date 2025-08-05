В Орле впервые прошел фестиваль "Русское утро", посвященный Дню города. На главной площади собрались более тысячи зрителей, чтобы погрузиться в атмосферу патриотизма и фольклора.
Открыл мероприятие ансамбль танца "Славица". Их выступление создало настроение народного праздника и единства. Артисты продемонстрировали лучшие номера.
Затем на сцену вышли Владимир Вараксин, лидер орловской группы "Туризм", самобытная Laga-Laga Band и музыкант Алексей Фролов. Свои авторские композиции исполнил Максим Захаров. Кульминацией фестиваля стало выступление Николая Емелина, который исполнил свой знаменитый хит "Русь".
Горожан, поддерживающих участников СВО, отметили наградами.