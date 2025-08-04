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18:00, 4 августа 2025 года

В Орле задержали иностранца со 185 дозами "синтетики"

В свертках хранилось более 45 граммов наркотиков.

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Полицейские задержали в Заводском районе Орла 23-летнего иностранца. В МВД поступила информация, что молодой человек может быть причастен к распространению запрещенных веществ. В результате проверки у парня нашли 185 свертков. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик весом чуть больше 45 граммов.

- Злоумышленник привез наркотики из другого региона с целью последующего помещения их в тайники для розничных потребителей, - уточнили в пресс-службе УМВД по Орловской области.

На иностранца заведено уголовное дело. Он заключен под стражу.


Юлия Сабельникова
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