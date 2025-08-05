Орловские сотрудники ФССП приняли присягу

В Орле в преддверии Дня города присягу приняли 15 новых сотрудников регионального УФССП. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
— Символично и значимо принять священную присягу верности своей стране и служебному долгу в преддверии Дня освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков, ощущая дух истории и пример героических предков, — отметила главный судебный пристав Орловской области Татьяна Аксютина.
В клятве судебные приставы обещают соблюдать Конституцию, защищать права граждан и добросовестно исполнять профессиональные обязанности.