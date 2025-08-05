Эксперты оценили состояние дорожной сети в Орловской области
В нашем регионе 51,7% дорог соответствуют установленным стандартам.
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Эксперты РИА Рейтинг составили список регионов с самыми качественными дорогами. Первое место заняла Москва. В столице все дороги регионального, межмуниципального и местного значения соответствуют нормативам.
Орловская область оказалась в середняках рейтинга. По данным экспертов, 51,7% местных дорог соответствуют установленным стандартам.
Среди соседних областей лучше ситуация с дорогами в Липецкой (65,4% соответствуют нормативам), Тульской (53,8%) и Калужской (52,8%).
Орловская область опережает по качеству дорог Брянскую (49,4%) и Курскую (45,3%) и Костромскую области (51,0%).