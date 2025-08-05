Православные волонтеры из Орла сшили для военного госпиталя почти тысячу хирургических простыней

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8:01, 5 августа 2025 года
Православные волонтеры из Орла сшили для военного госпиталя почти тысячу хирургических простынейПросьбу участников СВО выполнили добровольцы Свято-Троицкого храма.
Фото: Орловская митрополия
Добровольческое швейное подразделение "Стерильность — фронту" Свято-Троицкого храма Орла изготовило новую партию стерильных принадлежностей для участников СВО. Об этом рассказали в Орловской епархии.
Мастерицы сшили для бойцов пеленки, простыни, салфетки, ватники. Также удалось выполнить большой заказ от одного из военных госпиталей. Для него волонтеры отшили 800 хирургических простыней.
Юлия Сабельникова
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