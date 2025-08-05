Орловчанка стала чемпионкой Кубка Европы по стрельбе из лука
Еще одна орловская спортсменка завоевала серебро.
Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области
В Словении с 26 июля по 2 августа прошли соревнования за Кубок Европы по стрельбе из лука. Орловские спортсменки продемонстрировали высокий уровень.
— Галина Добролежа стала чемпионкой, завоевав золотую медаль. Анастасия Чучина поднялась на вторую ступень пьедестала, принеся Орлу серебро, — сообщили в пресс-службе регионального департамента физической культуры и спорта.