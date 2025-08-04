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16:30, 4 августа 2025 года В Орле открыли стелу в честь сотрудников органов госбезопасности Торжественное мероприятие прошло в парке Победы.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орле открыли стелу, посвященную сотрудникам органов госбезопасности, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны. Торжественное мероприятие прошло 4 августа в парке Победы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.



Губернатор Андрей Клычков отметил, что орловские чекисты всегда находились на передовой. Линия фронта два года проходила по территории области, и сотрудники органов госбезопасности играли важную роль в борьбе с фашистами. Сегодняшнее поколение достойно продолжает традиции ветеранов, оставаясь надежным гарантом безопасности страны.

- В условиях современных вызовов мы тесно сотрудничаем с областным управлением ФСБ для защиты населения и территорий. В условиях СВО мы постоянно взаимодействуем с областным Управлением ФСБ, решаем общие вопросы защиты населения и территорий, - подчеркнул глава региона.





Сергей Мерцалов





