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20:00, 4 августа 2025 года В Орле прошел ежегодный литературный праздник "Крылья любви!" Гостей встречали актеры и сам Иван Сергеевич Тургенев.







Традиция семейного отдыха на природе, музыка, литература, этнография - все это Тургеневский праздник, который ежегодно собирает орловцев и гостей города и является одним из самых ярких летних событий. На празднике орловцев встречали актеры театров и сам Иван Сергеевич.



Гости могли попробовать местную голубику, сфотографироваться среди гортензий разных оттенков, поучаствовать в литературных конкурсах и викторинах. Также можно было сделать зарядку вместе со сказочными персонажами и нарядиться в стиле тургеневских героев. Эва Стасюлевич посетила все площадки мероприятия.





Эва Стасюлевич





