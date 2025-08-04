Главная » Новости



15:00, 4 августа 2025 года Орловские аграрии собрали первый миллион тонн зерновых и масличных культур Хлеборобов поздравил губернатор Андрей Клычков.



Фото: архив

Орловские аграрии преодолели важный рубеж - собрали первый миллион тонн зерновых и масличных культур. Учитывая непростые погодные условия, это прекрасный результат.



Губернатор Андрей Клычков поздравил хлеборобов с достижением. Он отметил, что это отличный подарок к 82-й годовщине освобождения региона от фашистских захватчиков.

- Это пример того, насколько сильна наша сельскохозяйственная отрасль благодаря поддержке государства, высокому научно-техническому оснащению и стойкости наших аграриев. Хочется отметить не только крупные хозяйства, но и маленьких производителей региона – мы гордимся вами! - написал глава региона в своем телеграм-канале.





Сергей Мерцалов





