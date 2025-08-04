Орловские аграрии собрали первый миллион тонн зерновых и масличных культур
Хлеборобов поздравил губернатор Андрей Клычков.
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Орловские аграрии преодолели важный рубеж - собрали первый миллион тонн зерновых и масличных культур. Учитывая непростые погодные условия, это прекрасный результат.
Губернатор Андрей Клычков поздравил хлеборобов с достижением. Он отметил, что это отличный подарок к 82-й годовщине освобождения региона от фашистских захватчиков.
- Это пример того, насколько сильна наша сельскохозяйственная отрасль благодаря поддержке государства, высокому научно-техническому оснащению и стойкости наших аграриев. Хочется отметить не только крупные хозяйства, но и маленьких производителей региона – мы гордимся вами! - написал глава региона в своем телеграм-канале.