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18:00, 4 августа 2025 года В День города в Орле будет тепло и солнечно Воздух прогреется до + 28 градусов.



Фото: Анастасия Мельникова

По данным Росгидрометцентра, во вторник, 5 августа, в Орле будет тепло и солнечно. Погода позволит горожанам отметить День города без осадков.



В дневное время температура воздуха прогреется до + 28 градусов, а в ночное опустится до +18. Будет дуть западный ветер, с порывами до 5 метров в секунду.





Анастасия Мельникова





