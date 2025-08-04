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14:12, 4 августа 2025 года В Орле открылся центр белорусской сельхозтехники Разговоры о его появлении шли с прошлого года.





4 августа в Орле открылся мультибрендовый центр техники производства Республики Беларусь. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Как отметил глава региона, центр позволит создать новые рабочие места, привлечь инвестиции и укрепить позиции белорусских производителей на российском рынке.





Открытие центра стало логичным итогом длительных предварительных переговоров. В феврале посол Республики Беларусь в России Александр Рогожник во время встречи с Андреем Клычковым отмечал, что в 2024-м году сумма поставок белорусской техники составила 10 миллионов долларов.











Артем Ежаков





