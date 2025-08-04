Орловцам запретят складировать ТКО вне контейнеров или бункеров
Новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами вступают в силу с 1 сентября.
Фото: архив
С 1 сентября в Орловской области вступают в силу новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Эти изменения обсуждались на заседании регионального штаба. Об этом сообщает департамент ЖКХ.
Основные нововведения для жителей области:
- Складировать ТКО вне контейнеров или бункеров будет запрещено.
- В сельских поселениях и малоэтажных районах городов жители смогут загружать отходы прямо в мусоровоз по согласованному графику.
- Крупногабаритные отходы нужно будет приносить на контейнерные или специальные площадки для крупногабаритного мусора.
- При раздельном сборе отходов нельзя будет оставлять их вне контейнеров или в контейнерах для других видов мусора.
- Отходы от ухода за деревьями и кустарниками нельзя будет складировать вместе с ТКО.
- Складировать крупногабаритные отходы можно бдет в бункеры объемом 8м3, расположенные на контейнерных площадках или на специальных площадках.