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19:31, 4 августа 2025 года Орловцам запретят складировать ТКО вне контейнеров или бункеров Новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами вступают в силу с 1 сентября.



Фото: архив

С 1 сентября в Орловской области вступают в силу новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Эти изменения обсуждались на заседании регионального штаба. Об этом сообщает департамент ЖКХ.



Основные нововведения для жителей области:



- Складировать ТКО вне контейнеров или бункеров будет запрещено.

- В сельских поселениях и малоэтажных районах городов жители смогут загружать отходы прямо в мусоровоз по согласованному графику.

- Крупногабаритные отходы нужно будет приносить на контейнерные или специальные площадки для крупногабаритного мусора.

- При раздельном сборе отходов нельзя будет оставлять их вне контейнеров или в контейнерах для других видов мусора.

- Отходы от ухода за деревьями и кустарниками нельзя будет складировать вместе с ТКО.

- Складировать крупногабаритные отходы можно бдет в бункеры объемом 8м3, расположенные на контейнерных площадках или на специальных площадках.





Сергей Мерцалов





