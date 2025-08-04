Главная » Новости



17:00, 4 августа 2025 года Орловские врачи спасли перенесшего на работе инфаркт пенсионера Пришлось применять дефибриллятор.





Медики Орловской станции скорой помощи спасли 66-летнего мужчину, перенесшего сердечный приступ прямо на рабочем месте. При осмотре у мужчины измерили давление – оно оказалось 60 на 40. Пульс на ЭКГ показал 242 удара в минуту.



Для спасения пришлось применять дефибриллятор. Он помог снизить частоту сердечных сокращений до 80-ти. После этого мужчину в стабильном состоянии довезли до больницы.



Пенсионера спасли фельдшер Анастасия Лубинец и водитель Константин Шестопалов, а также вызванная им на подмогу бригада из врача Олега Садовского, медбрата Антона Чудотворова и водителя Павла Орлова.





Артем Ежаков





