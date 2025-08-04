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16:00, 4 августа 2025 года В Орле открылась выставка живописи и графики семьи Рохлиных В экспозиции – картины отца и двух сыновей.







В Орловском музее изобразительных искусств по 24 августа работает выставка живописи и графики семьи Рохлиных. В экспозиции – порядка 80 произведений, созданных главой семьи Михаилом Александровичем (Моисеем Айзиковичем) и двумя его сыновьями – Александром и Владимиром.



Выставка собрана из частных коллекций Москвы и Санкт-Петербурга. В работах художников, к тому же имеющих прочную связь с Орлом, каждый любитель искусства найдет что-то для себя. Одной из первых с экспозицией познакомилась Эва Стасюлевич.



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Эва Стасюлевич





