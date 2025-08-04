Орел и Брест стали городами-побратимами

Соглашение о сотрудничестве подписано Юрием Парахиным и Сергеем Лободинским.
Фото: Юрий Парахин
4 августа заключено соглашение об установлении побратимских связей между Орлом и Брестом. Документ подписали мэр Орла Юрий Парахин и председатель Брестского городского исполнительного комитета Сергей Лободинский.
Теперь города будут теснее работать над обеспечением взаимовыгодных связей в экономической, культурной, социальной и других сферах деятельности.
Юрий Парахин, комментируя подписание документа, назвал это историческим моментом, открывающим новую главу в жизни Орла и Бреста.