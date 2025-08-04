Из Орловской области отправили гуманитарку для подразделений ПВО
Груз доставили на Сумское направление.
Фото: скриншот из видео Орловского МО
Орловщина продолжает помогать приближать победу. В преддверии 82-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, гуманитарный груз передали бойцам ПВО, выполняющим задачи на Сумском направлении.
На фронт доставили платформу на КамАЗ для установки зенитного комплекса. Об этом в своем тг-канале рассказал глава Орловского МО Александр Черных.
— Уверен, что дополнительное оборудование поможет военнослужащим в эффективной боевой работе по защите неба, в том числе над Орловщиной, — пишет глава округа.