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21:01, 4 августа 2025 года Из Орловской области отправили гуманитарку для подразделений ПВО Груз доставили на Сумское направление.



Фото: скриншот из видео Орловского МО

Орловщина продолжает помогать приближать победу. В преддверии 82-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, гуманитарный груз передали бойцам ПВО, выполняющим задачи на Сумском направлении.



На фронт доставили платформу на КамАЗ для установки зенитного комплекса. Об этом в своем тг-канале рассказал глава Орловского МО Александр Черных. — Уверен, что дополнительное оборудование поможет военнослужащим в эффективной боевой работе по защите неба, в том числе над Орловщиной, — пишет глава округа.





Юлия Сабельникова





