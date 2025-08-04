Школу №2 в Нарышкино успеют отремонтировать ко Дню знаний

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17:30, 4 августа 2025 года
Школу №2 в Нарышкино успеют отремонтировать ко Дню знанийНа объекте побывала инспекция во главе с депутатом Госдумы Ольгой Пилипенко.
Ремонт школы №2 в поселке Нарышкино готов на 80%. Обновление успеют закончить ко Дню знаний. За парты сядут почти 600 детей, включая полсотни первоклассников.
Несмотря на скорое завершение работ, контроль за объектом не прекращается. В школе побывала инспекция во главе с депутатом Госдумы Ольгой Пилипенко.
Ремонт обошелся в 114 миллионов рублей, дополнительно администрация региона добавила около девяти миллионов на непредвиденные расходы. Смету в процессе пришлось менять на 60%.
Елена Степовая
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