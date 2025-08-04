Главная » Новости



11:29, 4 августа 2025 года Жители Орла на две недели останутся без горячей воды Неудобства затронут потребителей Орловской ТЭЦ.





С 7 по 20 августа включительно в Северном, Железнодорожном, Советском и частично Заводском районах Орла приостановят горячее водоснабжение. Об этом рассказали в филиале "РИР Энерго".



Неудобства затронут только потребителей Орловской ТЭЦ. За время отключения проведут гидравлические испытания сетей в преддверии отопительного сезона. Горожан просят не подходить к местам работ, а также к местам выхода воды и пара.



Список домов, попадающих под ограничения, опубликован на сайте Орловского филиала АО "РИР Энерго" в разделе "График отключений".





Артем Ежаков





