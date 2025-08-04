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12:30, 4 августа 2025 года Белорусские волейболисты выиграли Кубок Геннадия Зюганова по волейболу Турнир состоялся в Орле в минувшие выходные.







2 и 3 августа Орел принял шестой турнир по волейболу среди мужских команд «На Кубок почетного гражданина города Орла и Орловской области Геннадия Зюганова». Соревнования собрали команды: "ВК Орел", "Динамо", "ОГАУ" и "ВК Газовик Гомель".



По итогу турнира сильнейшими стали белорусские спортсмены. В решающем матче они обыграли динамовцев со счетом 3:2.



Турнир на призы Геннадия Зюганова открыл большой волейбольный сезон в регионе. Скоро орловские команды вступят в игру в рамках Первой лиги и Высшей лиги "Б".





Анастасия Дорохова





