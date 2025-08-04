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15:30, 4 августа 2025 года На фасаде Орловского мединститута завершают портрет Тургенева Рядом с изображением писателя уже готов мурал в честь его собаки Дианы.



Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"

На фасаде Орловского мединститута по ул. Октябрьской, 25 завершают портрет Ивана Тургенева. Рисунок в рамках фестиваля "Орел – литературная столица России" создает художник Дмитрий Творецкий, сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла". Напомним, что в его рамках город к 5 августа украсят полтора десятка муралов.



Рядом с изображением писателя уже готов мурал в честь его собаки Дианы.





Артем Ежаков





