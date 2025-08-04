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10:28, 4 августа 2025 года Инфекционный корпус больницы Боткина в Орле спроектируют петербуржцы Работу доверили фирме "Монолит "М".





Инфекционный корпус больницы Боткина в Орле спроектирует компания из Санкт-Петербурга. Работу доверили ООО "Монолит "М", следует из результатов торгов, опубликованных на Госзакупках.



Специалисты проведут инженерные изыскания и подготовят всю документацию почти за 35 миллионов рублей, что на 16 миллионов меньше начальной цены соглашения. Сдать проект с одобрением госэкспертизы подрядчик должен в ноябре 2026-го года.



Инфекционная больница будет состоять из нескольких корпусов на 232 койки, предусмотрено строительство котельной, станции обеззараживания сточных вод, прачечной.





Анна Вайсергисер





