Инфекционный корпус больницы Боткина в Орле спроектируют петербуржцы
Работу доверили фирме "Монолит "М".
Инфекционный корпус больницы Боткина в Орле спроектирует компания из Санкт-Петербурга. Работу доверили ООО "Монолит "М", следует из результатов торгов, опубликованных на Госзакупках.
Специалисты проведут инженерные изыскания и подготовят всю документацию почти за 35 миллионов рублей, что на 16 миллионов меньше начальной цены соглашения. Сдать проект с одобрением госэкспертизы подрядчик должен в ноябре 2026-го года.
Инфекционная больница будет состоять из нескольких корпусов на 232 койки, предусмотрено строительство котельной, станции обеззараживания сточных вод, прачечной.