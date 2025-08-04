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9:01, 4 августа 2025 года Орловчанка подобрала чужой телефон и оформила через него три микрозайма Также женщина украла деньги с банковских карт с помощью мобильного приложения.



Фото: архив "Вести-Орел"

На жительницу Орла возбудили сразу три уголовных дела. Полицейские подозревают ее в краже и мошенничестве. История началась с того, что 49-летняя орловчанка подобрала потерянный чужой мобильник без пароля и смогла беспрепятственно зайти в приложение банка.



Пострадавшим оказался житель Орла. После потери телефона он понял, что с его счетов пропали деньги — 274 тысячи рублей. Также дама оформила кредиты в микрофинансовых организациях на 22 тысячи рублей.

— Злоумышленница с помощью чужой банковской карты оплатила свои покупки на сумму порядка 7 тысяч рублей, обналичила более 17 тысяч рублей, а также распорядилась по своему усмотрению 250 тысячами рублей, которые взяла с кредитной карты, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Продолжается следствие.





Юлия Сабельникова





