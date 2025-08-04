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7:25, 4 августа 2025 года Житель орловской деревни вложил в строительство дороги 10 миллионов рублей На выделенные средства новый участок проложили в Новодеревеньковском районе.



Фото: администрация Новодеревеньковского района

В деревне Дементьевка Орловской области построили участок дороги длиной 1250 метров и шириной 5 метров. Деньги на эти цели: более 10 миллионов, выделил меценат - местный житель Александр Моисеев. Об этом рассказали в администрации Новодеревеньковского района.



В районной администрации рассказали, что местный фермер Моисеев регулярно помогает родному селу.



- Александр Сергеевич оказывает помощь в благоустройстве территории, содержании дорог в зимний период, оказывает помощь участникам СВО и решает множество других социальных вопросов, - пишут о земляке в районной администрации.





Юлия Сабельникова





