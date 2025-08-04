За один день две тысячи человек поклонились мощам святителя Тихона в Орле

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21:23, 3 августа 2025 года
За один день две тысячи человек поклонились мощам святителя Тихона в ОрлеСвятыня будет в Успенском соборе до 4 августа включительно.
Фото: скриншот из видео Орловской митрополии
В Орле более двух тысяч верующих приложились к мощам святителя Тихона, Патриарха Московского и Всея Руси. Об этом сообщили в Орловской митрополии.
Святыню доставили в Успенский собор утром 3 августа. Ее лично встречал Андрей Клычков. Доступ к мощам будет открыт еще один день - 4 августа: с 6 утра до 20:00.
Юлия Сабельникова
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