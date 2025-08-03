|
|воскресенье 3.08.2025 19:25:52
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
18:36, 3 августа 2025 года
ФК "Орел" не смог обыграть тамбовский "Спартак"Матч закончился со счетом 2:0.
Фото: Ольга Супонева
ФК "Орел" потерпел поражение в домашнем матче с тамбовским клубом "Спартак". Проиграли со счетом 2:0, тем самым прервав беспроигрышную серию.
Несмотря на мощную поддержку трибун, "орлы" ни разу не смогли поразить ворота соперника. За футболистов болели Геннадий Зюганов и Андрей Клычков.
Следующую игру зелено-белые проведут с командой "СКА-Хабаровск-2" 9 августа.
Юлия Сабельникова
|
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.