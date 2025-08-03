Главная » Новости



16:28, 3 августа 2025 года Орловские железнодорожники отмечают профессиональный праздник В этой сфере трудятся более двух тысяч орловцев.



Фото: архив "Вести-Орел"

В первое воскресенье августа в России отмечают День железнодорожника. В этом году праздник выпал на 3 августа. Поздравление опубликовали на официальном сайте правительства Орловской области.



В администрации отметили важность труда железнодорожников. Только за пять месяцев 2025 года компания перечислила в областной и местный бюджеты порядка 213 миллионов налоговых платежей.



- В развитие местной железнодорожной инфраструктуры в 2024 году направлено 888,1 млн рублей. На 2025 год запланировано 581 млн рублей инвестиций, - сообщает администрация области.



Всего на Орловщине трудится около 2,2 тысяч представителей профессии.





Юлия Сабельникова





