Орловские железнодорожники отмечают профессиональный праздник

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16:28, 3 августа 2025 года
Орловские железнодорожники отмечают профессиональный праздникВ этой сфере трудятся более двух тысяч орловцев.
Фото: архив "Вести-Орел"
В первое воскресенье августа в России отмечают День железнодорожника. В этом году праздник выпал на 3 августа. Поздравление опубликовали на официальном сайте правительства Орловской области.
В администрации отметили важность труда железнодорожников. Только за пять месяцев 2025 года компания перечислила в областной и местный бюджеты порядка 213 миллионов налоговых платежей.
- В развитие местной железнодорожной инфраструктуры в 2024 году направлено 888,1 млн рублей. На 2025 год запланировано 581 млн рублей инвестиций, - сообщает администрация области.
Всего на Орловщине трудится около 2,2 тысяч представителей профессии.
Юлия Сабельникова
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