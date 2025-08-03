На следующей неделе орловцев ждут ливни и жара

Всю рабочую неделю погода в Орле будет капризной. В понедельник, по данным Росгидрометцентра, ожидаются сильные дожди. Ливень начнется в районе 6 утра и продлился до полудня. Жара пойдет на спад и воздух прогреется не выше 22 градусов.
Во вторник, 5 августа, погода обещает нормализоваться и даст горожанам отметить День города без зонтов. Слабый дождь может накрапывать лишь ночью, а днем солнечно и до +28.
Среда также будет жаркой и без осадков.
В четверг снова можно подстраховаться и взять зонты или дождевики. В дневные часы солнце спрячется за тучи и похолодает до 23 градусов.
В последний день трудовой пятидневки орловцев ждет самая холодная ночь на неделе - всего +12. Днем ясно и 23 по Цельсию.