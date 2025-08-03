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15:55, 3 августа 2025 года На следующей неделе орловцев ждут ливни и жара Осадки обещают в понедельник и четверг.



Фото: Юлия Сабельникова

Всю рабочую неделю погода в Орле будет капризной. В понедельник, по данным Росгидрометцентра, ожидаются сильные дожди. Ливень начнется в районе 6 утра и продлился до полудня. Жара пойдет на спад и воздух прогреется не выше 22 градусов.



Во вторник, 5 августа, погода обещает нормализоваться и даст горожанам отметить День города без зонтов. Слабый дождь может накрапывать лишь ночью, а днем солнечно и до +28.



Среда также будет жаркой и без осадков.



В четверг снова можно подстраховаться и взять зонты или дождевики. В дневные часы солнце спрячется за тучи и похолодает до 23 градусов.



В последний день трудовой пятидневки орловцев ждет самая холодная ночь на неделе - всего +12. Днем ясно и 23 по Цельсию.





Юлия Сабельникова





