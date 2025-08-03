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12:51, 3 августа 2025 года Зюганов проведал маленький Тургеневский дуб, посаженный им в Спасском-Лутовиново Дерево выросло уже почти до четырех метров в высоту.



Фото: Надежда Невматулина

Геннадий Зюганов проверил, как растет дуб, посаженный им в усадьбе Спасское-Лутовиново летом 2022 года. Тогда они с Андреем Клычковым высадили два саженца, которые являются потомками того самого Тургеневского дуба.



Напомним, дерево, посаженное Тургеневым, не выдержало шквалистого ветра и упало в конце ноября 2021 года.



Молодые деревья чувствуют себя хорошо и тянутся ввысь. Геннадий Зюганов отметил, что его саженец опережает по росту тот, что посадил губернатор. Судя по фото, его высота уже приближается к четырем метрам.





Юлия Сабельникова





