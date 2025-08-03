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17:13, 3 августа 2025 года Жительница Орловщины будет выращивать хризантемы по соцконтракту На развитие своего дела женщина получила 200 тысяч рублей.



Фото: газета "Авангард"

Оксана Миронова из Дмитровска Орловской области превратила хобби в источник заработка. Женщина заключила социальный контракт на развитие личного подсобного хозяйства по выращиванию хризантем. Об этом рассказали в местной газете "Авангард".



Женщина оформила самозанятость, получила по соцконтакту 200 тысяч рублей. На эти деньги она приобрела теплицу, обогревательный котел, систему полива.



Многодетная мама работает в районном филиале Областного центра социальной защиты населения. Выращиваем цветов занимается в свободное время. Хризантемы занимают две трети ее приусадебного участка.





Юлия Сабельникова





