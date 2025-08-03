Главная » Новости



11:38, 3 августа 2025 года На Орловщину прибыл Геннадий Зюганов Визит председателя ЦК КПРФ продлится с 3 по 5 августа.



Фото: Владислав Гапеев

В Орловскую область с рабочим визитом приехал Геннадий Зюганов. На границе региона была организована торжественная встреча - с хлебом-солью. После коммунисты во главе с председателем ЦК КПРФ и губернатором Андреем Клычковым отправились в Спасское-Лутовиново. Там для гостей проводят экскурсию по музею-заповеднику.



Планируется, что по давней традиции Геннадий Зюганов примет участие с мероприятиях, посвященных празднованию 82-ой годовщины освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков. Визит знаменитого политика, уроженца Орловщины, продлится с 3 по 5 августа.





Юлия Сабельникова





