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13:31, 3 августа 2025 года Семья из Орла отметила бриллиантовую свадьбу Супругов поздравили сотрудники ЗАГСа, родные и близкие.



Фото: ЗАГС Орловской области

В Орле супружеская пара отпраздновала 60-летие со дня заключения брака. Николай и Зоя Волобуевы поженились 1 августа 1965 года. Им вручили общественную награду - медаль "За любовь и верность".



Волобуевы воспитали двух дочерей и сына. Сейчас у бриллиантовых юбиляров пять внуков и двое правнуков.



- Взаимоуважение, забота друг о друге и близких, трудолюбие, чуткость – вот залог крепкой семьи, по мнению супругов, - отметили в управлении ЗАГС Орловской области.







Юлия Сабельникова





