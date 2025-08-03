Орловцев приглашают поклониться мощам святителя Тихона

Фото: скриншот из видео тг-канала "Телеграммы из Орла"
В Орел прибыл ковчег с мощами святителя Тихона - патриарха Московского. Верующих ждут в Успенском (Михаило-Архангельском) соборе. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".
Вместе с сотнями верующих святыню встречал губернатор Андрей Клычков.
- 2025 год ознаменован 100-летием со дня его кончины святого. Подвиг святителя Тихона – пример защиты православной веры, сохранения христианской культуры, организации помощи нуждающимся, - отметил глава региона.