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10:41, 3 августа 2025 года Орловцев приглашают поклониться мощам святителя Тихона Святыня будет в областном центре 3 и 4 августа.



Фото: скриншот из видео тг-канала "Телеграммы из Орла"

В Орел прибыл ковчег с мощами святителя Тихона - патриарха Московского. Верующих ждут в Успенском (Михаило-Архангельском) соборе. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



Вместе с сотнями верующих святыню встречал губернатор Андрей Клычков.



- 2025 год ознаменован 100-летием со дня его кончины святого. Подвиг святителя Тихона – пример защиты православной веры, сохранения христианской культуры, организации помощи нуждающимся, - отметил глава региона.



Поклониться мощам можно будет 3 и 4 августа.





Юлия Сабельникова





