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9:15, 3 августа 2025 года Спасатели сняли кольцо с опухшего пальца орловчанки Пришлось применять слесарный инструмент.



Фото: архив МЧС по Орловской области

2 августа в Орле женщине на площади Поликарпова помогли освободить палец от кольца. Снять его самостоятельно не получилось из-за того, что рука отекла. На помощь пришли спасатели областной ПСС.



В МЧС напоминают: чтобы избежать подобных последствий, лучше ограничить употребление соли и жидкости и не пытаться снять украшения ближе к вечеру, когда отечность усиливается.





Юлия Сабельникова





