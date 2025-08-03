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7:06, 3 августа 2025 года На пруду в Орловской области утонул мужчина Трагедия произошла в месте, не предназначенном для купания.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области снова произошла трагедия на воде. 2 августа около 15:45 в селе Тросна на Панькозаводском пруду утонул мужчина.



Место не было оборудовано для купания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.



Водолазы нашли тело через три часа на глубине 3,5 метра в 50 метрах от берега. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.





Сергей Мерцалов





