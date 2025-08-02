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16:14, 2 августа 2025 года На Октябрьской в Орле временно запретят стоянку автомобилей Ограничения будут действовать 3 августа с 9:00 до 15:00.



Фото: архив

3 августа в Орле на улице Октябрьской с 9:00 до 15:00 ограничат стоянку автомобилей. Это связано с проведением Тургеневского литературного праздника.



Запрет будет действовать от улицы 7-го Ноября до ландшафтного сквера "Дворянское гнездо". Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.





Сергей Мерцалов





