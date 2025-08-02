Главная » Новости



16:23, 2 августа 2025 года В Орле во второй раз проходит выставка-ярмарка "Вино-Сыр, Хлеб-Мед" В этом году свою продукцию представили 35 участников.







В Орле в сквере Семьи открылся гастрономический фестиваль "Вино-Сыр, Хлеб-Мед". Здесь можно насладиться свежеиспеченным хлебом, найти идеальный пряный сыр, попробовать душистый мед нового урожая и оценить терпкие нотки вина.



Свою продукцию на фестивале представили 35 участников из Орла и других регионов России. Эльза Ахмедбекова отправилась туда, чтобы не только вкусно поесть, но и познакомиться с ассортиментом.





Эльза Ахмедбекова





