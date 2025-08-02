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14:32, 2 августа 2025 года В Мценске автоледи на "Хендай" протаранила "Ладу" и забор В результате ДТП пассажирка иномарки получила травмы.



Фото: УМВД России по Орловской области

В ночь на 2 августа в Мценске случилось ДТП с участием 22-летней девушки. Она ехала на автомобиле "Хендай Солярис" по улице Рылеева и нарушила правила дорожного движения: не уступила дорогу "Ладе Гранте" на перекрестке. После столкновения с отечественной легковушкой корейская машина врезалась в забор жилого дома.



Пассажирка иномарки получила травмы и попала в больницу. Вскоре ее отпустили домой. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.





Сергей Мерцалов





