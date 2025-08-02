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16:54, 2 августа 2025 года Орловский спецназ в борьбе с огнем принимает поздравления Именно они играют ключевую роль в самых сложных и опасных ситуациях.







2 августа поздравления принимает орловский спецназ в борьбе с огнем. Именно им отводится ключевая роль в самых экстремальных случаях.



Службы пожаротушения выезжают только в критические моменты, когда пожар становится особенно опасным. В их рядах - только опытные профессионалы.



По статистике, в нашем регионе специалисты службы пожаротушения реагируют на возгорания примерно около 80 раз в год. Их помощь необходима, когда одной бригады недостаточно для ликвидации огня.



Какое возгорание было самым крупным в этом году и какие инструменты и оборудование находятся в штабном автомобиле? Об этом расскажем далее.





Ольга Прилепская





