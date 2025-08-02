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13:29, 2 августа 2025 года В Орле предложили создать Книгу Памяти героев СВО Цель — сохранить память о подвигах наших земляков.



Фото: "Вести-Орел"

В Орле предложили создать Книгу Памяти героев СВО, чтобы увековечить подвиг земляков. Инициативу озвучили на заседании городского Совета народных депутатов.



Цель книги - сохранить и передать будущим поколениям сведения о мужестве и самоотверженности орловцев. Каждый, кто погиб в специальной военной операции, оставил след в истории. Книга Памяти должна сделать этот след видимым и значимым. В нее войдут биографические данные о героях, сведения об их боевом пути и наградах, а также воспоминания родных, близких и сослуживцев.





Анна Вайсергисер





