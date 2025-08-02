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12:39, 2 августа 2025 года В прокуратуре выясняют обстоятельства гибели женщины в Кромском районе Она попала под колеса погрузчика.



Фото: архив

Прокурор Орловской области Алексей Тимошин поручил разобраться в обстоятельствах гибели женщины в Кромском районе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.



По предварительным данным, погрузчик JCB, грузивший на складе зерно, двигаясь задним ходом, сбил женщину, находившуюся в помещении. От полученных травм она скончалась до приезда скорой помощи.



В прокуратуре подчеркнули, что проверка направлена на соблюдение законодательства в сфере охраны труда.



Напомним, что трагедия произошла 31 июля. Под колеса погрузчика попала 63-летняя женщина.



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Сергей Мерцалов





