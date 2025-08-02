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17:43, 2 августа 2025 года В Орле огонь уничтожил минивэн На место происшествия прибыли спасатели.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Днем 1 августа в Орле в СНТ "Железнодорожник-1" загорелся минивэн. На место происшествия выехали спасатели. По пути они заметили густой черный дым.



В результате пожара в автомобиле выгорел моторный отсек и пострадало лакокрасочное покрытие. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.



На месте работали шесть сотрудников МЧС на двух спецмашинах. Пострадавших нет. Специалисты выясняют причину возгорания.







Сергей Мерцалов





