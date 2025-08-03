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10:00, 3 августа 2025 года Жителя Орла оштрафовали на 200 тысяч за незаконное трудоустройство мигрантки Он не сообщил в полицию о заключении трудового договора с иностранкой в положенный срок.



Фото: УФССП по Орловской области

Орловец заплатил 200 тысяч за нелегальное трудоустройство мигрантки. Он не сообщил в полицию о заключении трудового договора с иностранкой в установленный срок. Виновным предпринимателя признал суд.



Судебный пристав сообщил бизнесмену о возбуждении исполнительного производства и предупредил о последствиях уклонения от уплаты. Однако предприниматель штраф вовремя не оплатил.



Судебный пристав списал деньги с его счетов и ограничил выезд за границу. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Орловской области.



Эти меры сработали. Чтобы вернуть свои деньги и избежать нового штрафа, бизнесмен полностью погасил задолженность.







Сергей Мерцалов





